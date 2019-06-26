الصفقة الحرام بين الجماعة الإرهابية وشلة اليسار.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان الصفقة الحرام بين الجماعة الإرهابية وشلة اليسار، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، الصفقة الحرام بين الجماعة الإرهابية وشلة اليسار والحقوقيين.. إرهاب بالوكالة.. الإخوان يغسلون الأموال والسياسيين والإعلاميين.. التنظيم الإرهابى يلعب بالانتهازيين لاختراق المؤسسة التشريعية.. أيمن نور وبهى الدين حسن يروجان للجماعة.. والاشتراكيون الثوريون ومنظمات المجتمع المدنى أدوات التنفيذ.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ الصفقة الحرام بين الجماعة الإرهابية وشلة اليسار والحقوقيين.. إرهاب بالوكالة.. الإخوان يغسلون الأموال والسياسيين والإعلاميين.. التنظيم الإرهابى يلعب بالانتهازيين لاختراق المؤسسة التشريعية.. أيمن نور وبهى الدين حسن يروجان للجماعة.. والاشتراكيون الثوريون ومنظمات المجتمع المدنى أدوات التنفيذ

ـ السيسى فى قمة العشرين لدعم الدول النامية.. مباحثات قمة مع شينزو آبى وعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركة فى القمة ولقاء بنخبة من رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات اليابانية العاملة فى مصر

ـ أجيرى يستعين بخطة كوبر للتغلب على أوغندا.. 5 فراعنة يحملون آمال الجماهير فى أمم أفريقيا

ـ رئيس الوزراء أمام منتدى الأعمال العربى الألمانى: مصر أرض الفرص الاستثمارية ونثق فى أننا سنربح المستقبل

ـ علاوة الترقية لموظفى «الخدمة المدنية» بأثر رجعى اعتبارا من يوليو المقبل

ـ حبس شركاء الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيقات.. النيابة توجه للعناصر المضبوطة تهم مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها وتواجه المتهمين بالأوراق والأحراز المضبوطة.. «العليمى» كان عضوا فى برلمان الإخوان 2012 وعاد للظهور فى 2019 لتنفيذ مخطط التنظيم الدولى باستهداف الدولة المصرية

ـ البسمة والفرحة على وجوه الطلاب.. قطار «الثانوية العامة» يعبر محطتى الكيمياء والجغرافيا بفرحة بين الطلاب

ـ إحباط هجوم إرهابى فى سيناء ومقتل 4 مجرمين.. أبطال الشرطة يتصدون لعدة هجمات ويضبطون قنابل وأحزمة ناسفة.. واستشهاد ضابط و6 مجندين