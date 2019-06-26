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الشراقوة: المنتخب المصرى يفوز بهدفين على الكونغو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:18 م
الشراقوة: المنتخب المصرى يفوز بهدفين على الكونغو منتخب مصر
الشرقية -حمدى عبد العظيم

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استعدت مراكز الشباب والكافيهات لاستقبال المشجعين بمحافظة الشرقية، لمتابعة مباراة منتخب مصر ضد الكونغو، فى ثانى جولات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقية.

ورتبت الكافيهات ومراكز الشباب، المقاعد وشاشات العرض وخرج الشباب بالأعلام بشوارع مدن المحافظة

وقال محمد حمدى من مركز أبو كبير، إنه يتوقع فوز المنتخب المصرى بفارق هدفين يحرز اللاعب محمد صلاح هدفا منهما ويكون سببا فى الهدف الثانى.

وأضاف علاء سليمان، مركز فاقوس، أن مباراة اليوم مباراة هامة وسوف تتوج بفوز المنتخب المصرى بهدف مقابل لاشئ يحرزه النجم محمد صلاح.

 


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