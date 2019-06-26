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السجن 3 سنوات للمتهمين بتزوير وترويج العملات الورقية فى أكتوبر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:30 م
السجن 3 سنوات للمتهمين بتزوير وترويج العملات الورقية فى أكتوبر محكمة-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة 4 متهمين ، بالسجن، 3 سنوات ، بتهمة الاتجار في العملات الورقية.

واتهمت  النيابة العامة  " مينا ع"  ، 24 سنة ، طالب ، "بيتر إ"   21 سنة ، طالب " مينا ر"ه، 24 سنة  عاطل،" شريف ع"، 32 سنة ، صاحب سوبر ماركت ، لأنهم حازوا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوا  داخل البلاد ، عبارة عن ستة وثلاثون ورقة مالية فئة المائتان جنيه مصري ، وأربع ورقات مالية فئة الجنية المصرية  مقدمين على غير الأوراق المالية الصحيحة..

تعود أحداث الواقعة أثناء مرور  دورية أمنية فى مدينة اكتوبر ، لاحظ  ضابط الشرطة وقوف أحد السيارات يستقلها 4 أشخاص،  فتوجه نحوهم  لسؤالهم عن تحقيق الشخصية وتراخيص السيارة،  حيث  تبين أن المتهم الرابع مطلوب التنفيذ عليه وضبط بحوزته الأوراق المالية المزورة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازة العملة المقلدة،  لقصد ترويجها وبإجرائه التحريات توصل إلى حيازتهم لتلك العملات مع علمهم بتقليدها بقصد ترويجها..

وجاء في تقرير مصلحة الطب الشرعي للتزييف والتزوير، أن 36 عملة ورقية جميعها عملات مقلدة، ولم تصدر من البنك المركزي ، وأن العملات المضبوطة مزورة باستخدام منظومة حاسوبية ملونة تعمل بتقنية طباعة الليزر النافثة للحبر، وأن العملات المضبوطة قلدت وفق ما يخدع المواطن العادي بها.


جنايات القاهرة

محكمة عابدين

تزوير عملات ورقية

جنايات حلوان

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