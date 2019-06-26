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الرئيس الكورى الجنوبى : تأسيس علاقة تعاون بين الشركات الكورية والسعودية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:53 م
الرئيس الكورى الجنوبى : تأسيس علاقة تعاون بين الشركات الكورية والسعودية رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

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 عقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن محادثات مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في القصر الرئاسي في سول اليوم الأربعاء، وعبر عن أمله في رفع العلاقة القائمة بين البلدين الى درجة أعلى.
 
وقال الرئيس مون في كلمة رئيسية في المحادثات -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية " احتفظ البلدان بعلاقة الود والتعاون المميزة خلال أكثر من نصف القرن منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1962م، وأن أول زيارة ولي العهد السعودي للبلاد لها مغزى كبير ونتطلع إلى أن تتطور العلاقة بين البلدين نحو الازدهار المشترك.
 
وأكد الرئيس مون على أهمية المملكة العربية السعودية لكوريا واصفا إياها بأنها المورد الأول للنفط الخام لكوريا وأنها الدولة الأكبر حجما من حيث مشاريع الإنشاءات التي تضطلع بها الشركات الكورية في الخارج فضلا عن أنها أكبر دولة مستثمرة في كوريا .
 
وشرح مون أيضا أن كوريا الجنوبية بكونها دولة شريكة في رؤية 2030 السعودية ، ظلت توسع آفاق التعاون مع المملكة في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الذكية والدفاع والصحة والطب والتعليم وغيرها .
 
واقترح على الجانب السعودي بذل المزيد من الجهد للتعاون لنجاح " رؤية 2030 السعودية " مع الإشارة الى وجود قواسم مشتركة في سياسة الإصلاح والتقارب التي تنتهجها حكومة سول ورؤية 2030 التي تسعى لتنفيذها الحكومة السعودية.
وتقدم الرئيس مون بتهانيه بمناسبة استضافة السعودية لمؤتمر قمة العشرين في العام القادم، معبرا عن استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة في هذا الشأن.
 
وعبر عن أمله في أن زيارة ولي العهد هذه تكون فرصة لتعزيز الصداقة والثقة بينه وبين سموه. وطلب نقل تحياته الخاصة لوالده الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وبدوره، عبر ولي العهد محمد عن شكره وامتنانه على الترحيب والحفاوة من كوريا الجنوبية باعتبارها دولة حليفة للمملكة ، موضحا أن البلدين احتفظا بعلاقة الأخوة لفترة طويلة .
 

مون جيه

كوريا الجنوبية

وزير الدفاع السعودي

المملكة العربية السعودية

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