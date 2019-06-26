سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفرنسى يصل اليابان فى زيارة تستغرق 4 أيام

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:53 ص
الرئيس الفرنسى يصل اليابان فى زيارة تستغرق 4 أيام ماكرون
طوكيو(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليابانية (طوكيو) فى زيارة تستغرق 4 أيام، وذلك فى أول زيارة يقوم بها إلى البلاد منذ توليه رئاسة فرنسا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن ماكرون وزوجته "بريجيت" وصلا اليوم إلى مطار طوكيو هانيدا الدولي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقى فى وقت لاحق اليوم برئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى حيث سيعلنان عن خارطة طريق للتعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الطاقة والنقل وغيرها.

وأضافت أن ماكرون سيلتقى غدا الخميس الإمبراطور اليابانى ناروهيتو فى القصر الإمبراطوري، كما سيشارك فى قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها يومى الجمعة والسبت المقبلين.

 


الرئيس الفرنسى

ماكرون

اليابان

زياره ماكرون لليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماكرون: يجب الحفاظ على ضمانات عدم تزويد إيران بالسلاح النووى

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:22 ص

ماكرون يطالب تركيا بالتوقف عن أنشطتها غير القانونية فى منطقة قبرص الاقتصادية

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:54 م

إيمانويل ماكرون: أنوى إجراء مباحثات مفصلة مع الرئيس الروسى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:15 ص

ماكرون يعلن دعمه لميركل إذا نافست على رئاسة المفوضية الأوروبية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:00 ص

ماكرون عن إصلاح الرأسمالية: على العالم ألا ينقاد إلى الحرب

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

عشان وشك ينور.. 6 نصائح للعناية ببشرتك لو عندك مناسبة

عشان وشك ينور.. 6 نصائح للعناية ببشرتك لو عندك مناسبة

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة