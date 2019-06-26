الرئيس الفرنسى يصل اليابان فى زيارة تستغرق 4 أيام

طوكيو(أ ش أ)

وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليابانية (طوكيو) فى زيارة تستغرق 4 أيام، وذلك فى أول زيارة يقوم بها إلى البلاد منذ توليه رئاسة فرنسا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن ماكرون وزوجته "بريجيت" وصلا اليوم إلى مطار طوكيو هانيدا الدولي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقى فى وقت لاحق اليوم برئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى حيث سيعلنان عن خارطة طريق للتعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الطاقة والنقل وغيرها.

وأضافت أن ماكرون سيلتقى غدا الخميس الإمبراطور اليابانى ناروهيتو فى القصر الإمبراطوري، كما سيشارك فى قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها يومى الجمعة والسبت المقبلين.