الرئيس الفرنسى: تحالف رينو ونيسان إنجاز نتمسك به كثيرا

كتب: أحمد علوى

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأربعاء عند وصوله للعاصمة اليابانية طوكيو، فى زيارته الأولى إلى اليابان، إن تحالف رينو-نيسان "إنجاز نتمسك به كثيرا".

ووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية، قال ماكرون "أتمنى أن يكون كل العالم ملتزما بشكل تام" بهذا التحالف ليعيش ويزدهر، وتحالف رينو-نيسان الذى يرمز إلى التعاون الصناعى بين البلدين منذ عشرين عاما توسع ليضم ميتسوبيشى موتورز.

ويُفترض أن يناقش ماكرون الملف الحساس بشأن مسألة مصير التعاون بين الشركتين المصنعتين للسيارات مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، قبل مؤتمر صحفى مشترك وعشاء مع زوجتيهما فى العاصمة.

وخلال جمعية عامة للمساهمين، فتح رئيس شركة نيسان هيروتو سايكاوا الباب أمام إعادة هيكلة التحالف. وقال إنه مستعد لاستكشاف مجالات جديدة مع رئيس شركة رينو جان دومنيك سينار الذى وصل فى مطلع الأسبوع إلى اليابان.

وأكد ماكرون أنه لا يجب نسيان أن "المجموعة الفرنسية هى من أنقذت المجموعة اليابانية، مع احترام التقاليد والموازين".