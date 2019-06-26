الدفاع الروسية: دول أجنبية تستعد للقيام بهجمات إعلامية ضد القوات المسلحة الروسية

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صرح مدير قسم الإعلام والاتصال الجماهيري بوزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، بأن دولا أجنبية تستعد للقيام بهجمات إعلامية ضد قيادة القوات المسلحة الروسية على جميع المستويات.

وقال المسئزول الروسي -خلال مشاركته بمائدة مستديرة في منتدى (أرميا 2019)- "إنه مع تعزيز دور روسيا في العالم، سنشهد تكثيفا للهجمات على القوات المسلحة الروسية والقيادة العسكرية".

وأضاف "في المستقبل القريب، من المتوقع أن يزداد الضغط الإعلامي ضد ممثلي قيادة القوات المسلحة الروسية على جميع المستويات، من قيادة الاتصالات والوحدات وتشكيلات القوات وتشكيلات القيادة العسكرية السياسية المباشرة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن بعض الدول من خلال بعض وسائل الإعلام الجماهيرية، تقوم بعمل منسق لتشويه سمعة السياسيين والشخصيات العامة الروسية ورجال الأعمال والصحفيين والمدونين.

وقال كوناشينكوف "يجري تجميع وتحليل مستمر وشامل للمعلومات، في المقام الأول بشكل شخصي".