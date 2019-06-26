سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: دول أجنبية تستعد للقيام بهجمات إعلامية ضد القوات المسلحة الروسية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:57 م
الدفاع الروسية: دول أجنبية تستعد للقيام بهجمات إعلامية ضد القوات المسلحة الروسية المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 صرح مدير قسم الإعلام والاتصال الجماهيري بوزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، بأن دولا أجنبية تستعد للقيام بهجمات إعلامية ضد قيادة القوات المسلحة الروسية على جميع المستويات.
 
وقال المسئزول الروسي -خلال مشاركته بمائدة مستديرة في منتدى (أرميا 2019)- "إنه مع تعزيز دور روسيا في العالم، سنشهد تكثيفا للهجمات على القوات المسلحة الروسية والقيادة العسكرية".
 
وأضاف "في المستقبل القريب، من المتوقع أن يزداد الضغط الإعلامي ضد ممثلي قيادة القوات المسلحة الروسية على جميع المستويات، من قيادة الاتصالات والوحدات وتشكيلات القوات وتشكيلات القيادة العسكرية السياسية المباشرة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.
 
وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن بعض الدول من خلال بعض وسائل الإعلام الجماهيرية، تقوم بعمل منسق لتشويه سمعة السياسيين والشخصيات العامة الروسية ورجال الأعمال والصحفيين والمدونين.
وقال كوناشينكوف "يجري تجميع وتحليل مستمر وشامل للمعلومات، في المقام الأول بشكل شخصي".
 

وزارة الدفاع الروسية

إيجور كوناشينكوف

روسيا

هجمات إعلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة