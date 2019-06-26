سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"التشجيع ملهوش كبير ".. محافظ كفر الشيخ يشارك المواطنين مشاهدة مباراة مصر والكونغو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:42 م
"التشجيع ملهوش كبير ".. محافظ كفر الشيخ يشارك المواطنين مشاهدة مباراة مصر والكونغو محافظ كفر الشيخ يشارك اهالى كفر الشيخ مشاهدة مباراه مصر والكونغو
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 " التشجيع ملهوش كبير "، جمع كأس الامم الاقريقية كافة اطياف الشعب المصرى باعمارهم المختلفة فنجد محافظ كفر الشيخ الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، يتابع مباراة المنتخب المصري والكونغو بين الجماهير بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحماس التشجيع يجعله ينتفض مع كل هجمه وفرصه للتسجيل لمنتخبنا فرحا بالهدف الذى حققه المنتخب المصرى .  
 
وقال المحافظ لــ "اليوم السابع"، أن المباراة ليست سهله ولكننا سنفوز بإذن الله، مؤكدا أن الفريق المصري قوي، ويتمنى الفوز لنصر ولايمكن أن يتوقع النتيجه، لكنه واثق بإذن الله من الفوز.
 
وأضاف أن مصر ابهرت العالم كله عامه والدول الافريقيه خاصة بتنظيم البطولة، وحفل الافتتاح المبهر الذي تابعناه، في تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
WhatsApp Image 2019-06-26 at 10.15.43 PM
محافظ كفر الشيخ يشارك اهالى كفر الشيخ مشاهدة مباراه مصر والكونغو

WhatsApp Image 2019-06-26 at 10.15.44 PM
 محافظ كفر الشيخ يشارك اهالى كفر الشيخ مشاهدة مباراه مصر والكونغو

WhatsApp Image 2019-06-26 at 10.15.50 PM
WhatsApp Image 2019-06-26 at 10.15.50 PM

WhatsApp Image 2019-06-26 at 10.15.52 PM
محافظ كفر الشيخ يشارك اهالى كفر الشيخ مشاهدة مباراه مصر والكونغو

WhatsApp Image 2019-06-26 at 10.15.54 PM
محافظ كفر الشيخ يشارك اهالى كفر الشيخ مشاهدة مباراه مصر والكونغو

 


كفر الشيخ

مباراة منتخب مصر

الكونغو

محمد صلاح تريزيجيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور .. صلاح يحتفل بـ" اليوجا " بعد الهدف الأول له بكأس الأمم الأفريقية

صور .. صلاح يحتفل بـ" اليوجا " بعد الهدف الأول له بكأس الأمم الأفريقية

بعد القبض على متحرش فى لوكيشن التصوير.. كواليس جديدة لفيلم Bond 25

بعد القبض على متحرش فى لوكيشن التصوير.. كواليس جديدة لفيلم Bond 25

صور.. مطعم أمريكى يصنع أكبر قطعة هوت دوج فى العالم للدخول فى موسوعة جينيس

صور.. مطعم أمريكى يصنع أكبر قطعة هوت دوج فى العالم للدخول فى موسوعة جينيس

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة