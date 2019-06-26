"التشجيع ملهوش كبير ".. محافظ كفر الشيخ يشارك المواطنين مشاهدة مباراة مصر والكونغو

كفر الشيخ - محمد سليمان

" التشجيع ملهوش كبير "، جمع كأس الامم الاقريقية كافة اطياف الشعب المصرى باعمارهم المختلفة فنجد محافظ كفر الشيخ الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، يتابع مباراة المنتخب المصري والكونغو بين الجماهير بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحماس التشجيع يجعله ينتفض مع كل هجمه وفرصه للتسجيل لمنتخبنا فرحا بالهدف الذى حققه المنتخب المصرى .

وقال المحافظ لــ "اليوم السابع"، أن المباراة ليست سهله ولكننا سنفوز بإذن الله، مؤكدا أن الفريق المصري قوي، ويتمنى الفوز لنصر ولايمكن أن يتوقع النتيجه، لكنه واثق بإذن الله من الفوز.

وأضاف أن مصر ابهرت العالم كله عامه والدول الافريقيه خاصة بتنظيم البطولة، وحفل الافتتاح المبهر الذي تابعناه، في تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.