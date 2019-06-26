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التحقيق مع مقاول بتهمة الاستيلاء على مليون ونصف من المواطنين بزعم توظيفها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:31 م
التحقيق مع مقاول بتهمة الاستيلاء على مليون ونصف من المواطنين بزعم توظيفها أموال - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حققت النيابة العامة مع صاحب مكتب مقاولات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى.

 

وكشفت التحريات الأمنية، عن تلقى صاحب مكتب عقارات عمومية مبالغ مالية من عدد من المواطنين  بلغ إجماليها (1,500,000 - مليون وخمسمائة ألف جنيه)، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

وأضافت أن عدد الضحايا تجاوز 18 ضحية، وأن 3 فقط تقدموا ببلاغات للنيابة العامة ضد المتهم، والضحايا الآخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

 

 


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