سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

التحقيق مع مدير بنك ومدير سابق بمؤسسة صحفية بتهمة الاستيلاء على 25 مليون جنيه

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:22 م
التحقيق مع مدير بنك ومدير سابق بمؤسسة صحفية بتهمة الاستيلاء على 25 مليون جنيه نيابة الأموال العامة
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت نيابة الاموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، مع مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك، ومدير سابق بأحد المؤسسات الصحفية ، ومدير الشئون المالية بتعليم القليوبية ، فى جرائم فساد واستيلاء على المال العام، بلغت قيمتها قرابة 25 مليون جنيه.

وكشفت التحريات الرقابية عن اشتراك مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك الشهيرة، ومدير سابق بأحد المؤسسات الصحفية، فى وقائع فساد بقيمة 25 مليون جنيه ، وقيام المتهم الأول، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة، وقيام الأول بإفشاء بيانات العميل والمعلومات الخاصة بحركة حسابه ونموذج توقيعه، واصطنعا بطاقة رقم قومى انتحل بها الثانى صفة العميل الأصلى للاستيلاء على المبلغ، واخفياه بشراء عدد من الأصول العقارية منها وحدتين سكنيتين بكل من كورنيش الإسكندرية وكورنيش النيل بالزمالك بإجمالى 12 مليون جنيه، وشاليه بالمعمورة بمبلغ 3 مليون جنيه، وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة بحوالى 5 ملايين جنيه.

 

 


التحقيق مع مدير بنك

الاستيلاء على 25 مليون جنيه

نيابة الاموال العامة تحقق

الاستيلاء على المال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نيابة الأموال العامة تحقق مع متهم بالاتجار فى العملة بقيمة 250 ألف دولار

السبت، 22 يونيو 2019 04:14 م

صور.. الرقابة الإدارية تواصل الحرب على الفساد.. ضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر فى بنك استولوا على 25 مليون.. وسقوط مدير "المالية" بتعليم القليوبية لتسهيل الاستيلاء على 1,5 مليون جنيه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:44 م

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:45 م

الرقابة الإدارية تضبط مدير الشئون المالية بتعليم القليوبية لتسهيل الاستيلاء على 1,5 مليون جنيه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة