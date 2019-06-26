التحقيق مع مدير بنك ومدير سابق بمؤسسة صحفية بتهمة الاستيلاء على 25 مليون جنيه

كتبت أمنية الموجى

حققت نيابة الاموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، مع مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك، ومدير سابق بأحد المؤسسات الصحفية ، ومدير الشئون المالية بتعليم القليوبية ، فى جرائم فساد واستيلاء على المال العام، بلغت قيمتها قرابة 25 مليون جنيه.

وكشفت التحريات الرقابية عن اشتراك مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك الشهيرة، ومدير سابق بأحد المؤسسات الصحفية، فى وقائع فساد بقيمة 25 مليون جنيه ، وقيام المتهم الأول، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة، وقيام الأول بإفشاء بيانات العميل والمعلومات الخاصة بحركة حسابه ونموذج توقيعه، واصطنعا بطاقة رقم قومى انتحل بها الثانى صفة العميل الأصلى للاستيلاء على المبلغ، واخفياه بشراء عدد من الأصول العقارية منها وحدتين سكنيتين بكل من كورنيش الإسكندرية وكورنيش النيل بالزمالك بإجمالى 12 مليون جنيه، وشاليه بالمعمورة بمبلغ 3 مليون جنيه، وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة بحوالى 5 ملايين جنيه.