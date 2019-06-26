البرلمان يوافق على 7 اتفاقيات خلال جلسات الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

نور على

وافق مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع على سبعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات وتشمل الآتى:



1- قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية اغادير) والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/4/2016.



2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء والموقع بتاريخ 25/3/2019.



3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بروما، بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق.



4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2014.



5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019 بشأن الموافقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 25-2-2019.

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 21 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.



7- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى، بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى بمبلغ 225 مليون يورو.