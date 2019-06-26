سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

البرلمان يوافق على 7 اتفاقيات خلال جلسات الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:00 ص
البرلمان يوافق على 7 اتفاقيات خلال جلسات الأسبوع الجارى.. تعرف عليها البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع على سبعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات وتشمل الآتى:
 

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية اغادير) والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/4/2016.
 

2 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء والموقع بتاريخ 25/3/2019.
 

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بروما، بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق.
 

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2014.
 

5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019 بشأن الموافقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 25-2-2019.

 

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 21 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.
 

7- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى، بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى بمبلغ 225 مليون يورو.


مجلس النواب

الجلسة العامة

اتفاقيات

قرارات جمهورية

البرلمان

التبادل الحر

الاتفاقيات الدولية

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:45 م

"تشريعية النواب" تقر طريقة سحب الثقة من نقيب المحامين

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:34 م

البرلمان يوافق على 56 مشروع قانون خلال جلسات هذا الأسبوع.. تعرف عليها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 ص

مطالب برلمانية بإجراء تعديلات بقانون الضريبة على الدخل

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 ص

لماذ وافقت تشريعية البرلمان على عدم الجمع بين المحاماة ورئاسة النواب والشيوخ؟

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:09 م

البرلمان يوافق على منح جهاز تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية حق إلغاء الترخيص

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

مكافحة الإدمان: نحلل لـ 1000 موظف يومياً.. ومن يثبت تعاطيه يحول للنيابة

مكافحة الإدمان: نحلل لـ 1000 موظف يومياً.. ومن يثبت تعاطيه يحول للنيابة

صدمة وغضب من بيلا ثورن بعد ارتباط صديقتها السابقة تانا مونجو

صدمة وغضب من بيلا ثورن بعد ارتباط صديقتها السابقة تانا مونجو

بعد تأكيد انتحاره.. اعرف رسالة Etika الأخيرة "آسف لأننى خذلتكم"

بعد تأكيد انتحاره.. اعرف رسالة Etika الأخيرة "آسف لأننى خذلتكم"

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

راحت عليها نومة.. قصة فتاة وجدت نفسها بمفردها على طائرة ركاب وسط الظلام

راحت عليها نومة.. قصة فتاة وجدت نفسها بمفردها على طائرة ركاب وسط الظلام

اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

المسلسل الألمانى Dark يحصد التقييم الكامل للموسم الثامن 100%

المسلسل الألمانى Dark يحصد التقييم الكامل للموسم الثامن 100%

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة