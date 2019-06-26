الإحصاء: 42% انخفاضا فى بؤر الإصاية بـ"أنفلونزا الطيور".. و30% للحمى القلاعية

كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور شهدت انخفاضا خلال عام 2018، حيث بلغت 91 بؤرة، مقابل 159 بؤرة فى 2017، بانخفاض 42.8%، كما شهدت بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية، انخفاضا أيضاً، بعد أن بلغ عددها 86 بؤرة عام 2018، مقابل 123 بؤرة فى 2017، بتراجع بلغت نسبته 30.1%.

وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم الأربعاء، من واقع بيانات نشرته السنوية لإحصاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2018، أنه بالنسبة لإصابة الماشية، سجلت محافظات المنوفية والدقهلية والإسكندرية أعلى نسبة إصابة بمرض الحمى القلاعيـة بعدد47 بؤرة بنسبه 7‚54% من إجمالى عــدد البـؤر، فيما بلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى 46 بؤرة عام 2018، وسجلت المنوفية أعلى نسبة بـ 9‚23% وبعدد 11 بؤرة.



بينما سجلت محافظات دمياط والإسماعيلية وقنا، أقل عدد إصابة بمرض الجلد العقدى للماشية، حيث ظهرت بؤرة واحدة فى كل محافظة من الثلاثة.

وعن تحصينات الماشية والأغنام، أشارت البيانات الإحصائية، أن أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعية ثلاثى العترة للماشية والأغنام بلغ 8.0 مليون حالة عام 2018، مقابل 11.6 مليون حالة عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 30.3%، وسجلت محافظة البحيرة أعلى عدد تحصينات بعدد 956 ألف حالة بنسبة 11.9%، تلاها محافظة الشرقية بـ 805 ألف حالة بنسبة 10.0%.

وفى المركز الثالث، جاءت محافظة المنوفية بعدد 766 ألف حالةن بنسبة 9.5% من إجمالى عدد حالات التحصينات، وفى المقابل جاءت محافظة القاهرة كأقل عدد، حيث سجلت 14.7 ألف حالة.



كما أشارت البيانات الإحصائية إلى علاج الماشية والحيوانات، حيث بلغت أعـداد الماشـية والحيوانـات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 788.5 ألف حالة عام 2018، مقابل 697.0 ألف حالة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 1‚13%، وسجلت محافظة الفيوم أعلى نسبة، حيث بلغت 6‚89 ألف حالة بنسبة 4‚11%، وأقل نسبة جاءت فى محافظة بورسعيد بعدد 3‚1 ألف حالة بنسبة 0.2% من إجمالى أعداد الماشية والأغنام التى تم علاجها من الأمراض الباطنة.

وعن إصابات الدواجن، أظهرت البيانات أن الانخفاض فى عدد بؤر إصــابة الدواجـن بمـرض أنفلونـزا الطيـور، يرجع سببه إلى فاعلية اللقاح والأمصال المستخدمة، لافتة إلى أنه بالنسبة لعدد بؤر الإصابة على مستوى المحافظات، سجلـت محافظـة الفيوم أعلى نسبـة بعدد 14 بؤرة بنسبة 4‚15% من إجمالى عدد البؤر، تلاها محافظة الدقهلية بعدد 11 بؤرة بنسبة 1‚12%، ثم محافظتى كفر الشيخ والجيزة بعدد 6 بؤر لكلاً منهما بنسبة 6.6%.

وجاءت محافظتا الشرقية والمنيا فى المركز الرابع بعدد 5 بـؤر لكلاً منهما بنسـبة 5.5%، بينما لم تسجل محافظات الأسكندرية، ومطروح وشمال وجنوب سيناء أى أصابة.