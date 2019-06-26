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الأوروبيون يلجأون إلى النوافير هربا من موجة حر قاسية .. صور

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:01 م
الأوروبيون يلجأون إلى النوافير هربا من موجة حر قاسية .. صور باريس
كتبت: إنجى مجدى

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موجة حر غير مسبوقة تضرب القارة العجوز، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تزيد درجات الحرارة فى العديد من الدول الأوروبية عن 40 درجة مئوية أو أكثر من 104فهرنهايت بدءا من اليوم الأربعاء.

 

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز أصدرت السلطات فى باريس وصولا إلى وارسو تحذيرات بشأن ارتفاع درجات الحرارة وتم إلغاء العديد من الفعاليات والاستعداد لاحتمال تسجيل درجات قياسية من الحرارة فى انحاء القارة.

 

وهروبا من درجات الحرارة المرتفعة لجأ الكثير من الأوروبيون إلى الشواطئ، فيما أضطر سكان المدن غير الساحلية للتبرد بمياه النوافير. ففى باريس ارتدى المواطنين ملابس السباحة لاجئين إلى نافورة تروكاديرو امام برج إيفيل، كما لجأوا إلى نوافير اخرى فى المدينة، وفى روما استعان السائحين بالنوافير لملئ زجاجات المياه الباردة.

 

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة  المرتفعة هى نتيجة كتلة هواء دافئ متجه شمالاً من إفريقيا. وأشاروا إلى أن موجات الحر مثل هذه أصبحت أكثر تواترا وطولا، مع ارتفاع درجات الحرارة فى وقت مبكر من هذا الموسم.

الألمان يلجأون للشواطئ
الألمان يلجأون للشواطئ

 

الفرنسيون يسبحون فى نافورة تروكاديرو
الفرنسيون يسبحون فى نافورة تروكاديرو

 

الفرنسيون يلجأون للنوافير فى الشوارع هربا من الحر
الفرنسيون يلجأون للنوافير فى الشوارع هربا من الحر

 

لاك دى نيوشاتيل سويسرا
لاك دى نيوشاتيل سويسرا

 

 

 


اوروبا

درجات الحرارة

باريس

روما

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