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الأمن اللبنانى يوزع منشورات توعية بخطورة المخدرات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:07 م
الأمن اللبنانى يوزع منشورات توعية بخطورة المخدرات شرطة لبنان ارشيفية
أ ش أ

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 نفذ جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الأربعاء، حملة توعية بأخطار المخدرات بمناسبة (اليوم العالمي لمكافحة المخدرات) والذي يتم الاحتفال به في 26 يونيو من كل عام، وذلك بتوزيع منشورات توعية وتنبيه على الحواجز المرورية وأمام مداخل الجامعات في كافة أنحاء البلاد، تشرح أخطار تعاطي المخدرات.
 
وقام عناصر مكتب مكافحة المخدرات بقوى الأمن الداخلي، بإجراء شرح لتوعية المواطنين اللبنانيين بالآثار السلبية لتعاطي المخدرات، وتسليط الضوء على دور جهاز قوى الأمن الداخلي في ملاحقة مروجي وتجار المخدرات وضبطهم، لما يمثلونه من خطر كبير على الشباب اللبناني والمجتمع.

لبنان

المخدرات

منشورات

الجامعات

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