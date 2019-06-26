إعفاء زوج من عقوبة الشروع فى قتل زوجته وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية

أعفت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بدائرتها الـ8 جيزة، عاطل من العقوبة الحنائية، بتهمة الشروع فى قتل زوجته، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما فى أكتوبر، وأمرت هيئة المحكمة وإيداع الزوج مستشفى الأمراض العقلية.

جاء فى تحقيقات النيابة فى القضية رقم 10957 لسنة 2017 جنايات أول أكتوبر قيام المتهم " أحمد م ع " 36 عام حاصل على بكالريوس حاسب إلى وعاطل فى ديسمبر 2017 بالشروع فى قتل زوجته المجنى عليها " وردة وم " وذلك على أثر مشادة كلامية بينهم فاستشاط المتهم غضبا واستحوذ الشيطان على تفكيره فاستعان بعدته وعتاده سلاح أبيض " سكين " وقرر التخلص منها وانقض عليها ضاربا وطاعنا إياها محدثا إصابتها " جرح سطحى بالرقبة وجرحين قطعيين نافذين بالرقبة من الناحيتين وتبين بإحداهما وجود جسم غريب وبإجراء الفحوصات بغرفة العمليات وبإستخراجه تبين أنه نصل معدنى لسكين وإصابة بأورده الرقبة " قاصدا من ذلك إزهاق روحها .

وجاء فى أقوال المجنى عليها "وردة وم" 32 عاما ربة منزل وزوجة المتهم أمام النيابة العامة أنه حال تواجدهما بمحل إقامتها برفقة زوجها المتهم نشبت بينهما مشادة كلامية قام بالتعدى عليها بالضرب وطعنها بسلاح أبيض " سكين " قاصدا قتلها فاستغاثت بالجيران الذين استطاعوا تخليصها من سيطرته ونقلها للمستشفى .

وجاء فى أقوال المتهم "أحمد م م" أمام النيابة العامة: "اللى حصل إنه فى مشكلة بينى وبين زوجتى فى الشقة واكتشفت أنى مبقدرش أنام بقالى أسبوع تقريبا واكتشفت بتواجد مرارة فى المياه والشاى والعصير تكلمت معاها قالتلى أنت ما بتفهمش ومسكت صباع إيدى عضته أثناء تواجدنا بالمطبخ فقمت بالإمساك بالسكينة وضربها وطعنها وهى مشكلة فى البيت وسبب عدم نومى".