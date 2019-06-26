إصابة طبيب بيطرى بكسر فى الذراع أثناء مشاركته بحملات التحصين

قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنتى الثروه الحيوانية والنقابات الفرعية، إن الدكتور محمد زكى مدير إدارة الواسطى البيطرية، أصيب أمس الثلاثاء، بكسر فى ذراعه الأيسر، وتم تجبيسه، وذلك خلال مشاركته بحملات تحصين الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

وأوضح علي، لليوم السابع، أن الطبيب البيطرى كان يقوم بتدريب إحدى الطبيبات التى تم التعاقد معها ضمن العقود المؤقتة التي أعلنت عنها وزارة الزراعة، لإحدى الطبيبات، والتى كانت تشارك لأول مرة بحملات التحصين، إلا أنه أثناء تدريبها على التحصين، تعرض للركل من الماشية، وأدى إلى كسر ذراعه الأيسر.

واستنكر عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، استمرار إجراء حملات التحصين فى جو شديد الحرارة، رغم ضرر ذلك على الطبيب القائم بالتحصين وعلى الحيوانات، وبدون وجود أعداد كافيه من الأطباء البيطريين، أو عمالة مساعدة، وبدون وسائل انتقالات، أو وسائل لحماية الأطباء من الإصابة والركل.