إزالة قمائن الطوب فى الأقصر لحماية المواطنين بقرية النمسا.. صور

وجاء القرار على خلفية مرور رئيس مجلس قروى النمسا لمتابعة العمل، وتبين وجود "قمينة طوب" مجهزة للإشتعال بنجع الكلابية بقرية النمسا، وعلي الفور تم إستدعاء رجال المجلس، ونفذوا قرار إزالة القمينة بمعدات الوحدة المحلية للقرية، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين
إزالة قمائن الطوب فى الأقصر لحماية المواطنين بقرية النمسا.. صورالأربعاء، 26 يونيو 2019 07:54 م
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وجاء القرار على خلفية مرور رئيس مجلس قروى النمسا لمتابعة العمل، وتبين وجود "قمينة طوب" مجهزة للإشتعال بنجع الكلابية بقرية النمسا، وعلي الفور تم إستدعاء رجال المجلس، ونفذوا قرار إزالة القمينة بمعدات الوحدة المحلية للقرية، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين
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