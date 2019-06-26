إزالة قمائن الطوب فى الأقصر لحماية المواطنين بقرية النمسا.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قررمجلس قروي النمسا برئاسة المهندس محمد عشرى بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، اليوم الأربعاء، إزالة بعض قمائن الطوب للمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا .