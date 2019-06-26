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إزالة قمائن الطوب فى الأقصر لحماية المواطنين بقرية النمسا.. صور

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:54 م
إزالة قمائن الطوب فى الأقصر لحماية المواطنين بقرية النمسا.. صور جانب من إزاله قمائن طوب بقرية النمسا جنوبى الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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قررمجلس قروي النمسا برئاسة المهندس محمد عشرى بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، اليوم الأربعاء، إزالة بعض قمائن الطوب للمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا .
 
إزالة قمينة طوب مجهزة للإشتعال لحماية المواطنين بقرية النمسا جنوبي الأقصر (1)
 

إزالة قمينة طوب مجهزة للإشتعال لحماية المواطنين بقرية النمسا جنوبي الأقصر (2)

وجاء القرار على خلفية  مرور رئيس مجلس قروى النمسا لمتابعة العمل، وتبين وجود "قمينة طوب" مجهزة للإشتعال بنجع الكلابية بقرية النمسا، وعلي الفور تم إستدعاء رجال المجلس، ونفذوا قرار إزالة القمينة بمعدات الوحدة المحلية للقرية،  حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين

إزالة قمينة طوب مجهزة للإشتعال لحماية المواطنين بقرية النمسا جنوبي الأقصر (3)

الاقصر

اخبار الاقصر

ازالة قمينة طوب باسنا

مدينة اسنا

مجلس قروي النمسا

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