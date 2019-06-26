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أهالي الأقصر يتوافدون علي مراكز الشباب لحضور مباراة مصر والكونغو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:38 م
أهالي الأقصر يتوافدون علي مراكز الشباب لحضور مباراة مصر والكونغو أهالي الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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توافد شباب محافظة الأقصر، علي مراكز الشباب للإستمتاع بمباريات بطولة الأمم الإفريقية، وحضور مباراة منتخب مصر والكونغو.

وتم تجهيز عدد من مراكز الشباب بالأقصر فى إطار إهتمامات الدولة بضرورة تجهيز أماكن ومواقع للمواطنين لمشاهدة الحدث الافريقى لنقل افتتاحية ومباريات كورة القدم للبطولة الإفريقية لسنة 2019.

وقال محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه تم تجهيز أماكن لمشاهدة هذا الحدث ومباريات كرة القدم بالبطولة بالكامل، وقام بالإشراف على الأماكن وتأمينها وتواجد رجال الحماية المدنية والإسعاف، وذلك أمام "مركز شباب السلام بإسنا - حديقة أم المؤمنين بإسنا بجوار موقف الجنوب - مركز شباب الدير - مركز شباب الكيمان المطور - مركز شباب توماس الوسطى - مركز شباب الشغب - مركز شباب المعلا - مركز شباب الدبابية - مركز شباب الحلة - الكلابية – زرنيخ - مركز شباب كومير - مركز شباب العضايمة - مركز شباب المساوية – النمسا – الملعب الخماسي بالقرايا" مؤكداً انه هناك إقبال من الشباب والمواطنين لمشاهدة هذا الحدث وقدموا الشكر للوحدة على المجهود المبذول.

أهالي-مدينة-إسنا-جنوبي-الأقصر-يستمتعون-داخل-مراكز-الشباب-(1)
 

 

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