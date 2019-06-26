أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط ورفع الإشغالات بمدينة 6 أكتوبر

كتب ــ بهجت أبو ضيف

أعدت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية، استهدفت مدينة 6 أكتوبر، شارك بها ضباط شرطة المرافق، ورجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 231 مخالفة تعد وإشغال طريق، خاصة بالكافتيريات، والمقاهي المخالفة، والباعة الجائلين.

كما حرر ضباط المرور 25 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة 6 أكتوبر التحقيق.