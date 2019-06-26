أستاذة قانون دولى تحذر من التهديد الارهابى فى الساحل بأسبانيا

كتبت فاطمة شوقى

حذرت أستاذة القانون الدولى العام والعلاقات الدولية بجامعة "ملقا" الإسبانية، ماريا ديل بيلار رانجيل، من التهديد الارهابى لإسبانيا من منطقة الساحل.

ووفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية، أوضحت رانجيل أن "جميع امتيازات داعش والقاعدة موجودة هناك فى الساحل، وإسبانيا لا تستطيع تحمل مغرب مزعزع للاستقرار بسبب الارهاب لأنها يمكن أن تقفز إلى بلادنا فى أى وقت".

وشاركت رانجل، فى الدورات الصيفية التى تحتفل بها جامعة بابلو دى أولافيدى فى كارمونا بأشبيلية بمؤتمر "المخاطر والتهديدات الارهابية فى الساحل ..تحد لأمننا القومى" خلال الدورة التدريبية، والعلاقات الثقافية، مشيرة إلى أن منطقة الساحل تعد ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا، لأنها حدودنا".

وأشارت إلى أن هناك عوامل مثل تغير المناخ، والزيادة في الديموجرافيا، والاتجار غير المشروع، وبشكل أساسى الإرهاب تحدث، والأخير يتحرك بحرية فى بلدان مثل مالى أو بوركينا فاسو، حيث يسيطرون على البلد بأكمله".

وأكدت استاذة القانون الدولى أن "هذه هى القضية التي تقلقنا كثيرًا لأنها منطقة قريبة جدًا من إسبانيا"، وخلال هذه السنوات ، كان القتال ضد الإرهاب مستمرا، ومع ذلك، لم يكن قادراً على وقف التهديد، بل أنه يزداد يوما بعد يوم".

وأشارت رانجيل إلى أن "المشكلة الأساسية التى تزيد من التهديد الإرهابى، هى أزمة البطالة، حيث أن مستوى البطالة أصبح فى العديد من بلدان الساحل هناك ارتفاع فى نسبة البطالة، وعندما يأتى الاتجار الغير مشروع أو الإرهاب، فإن المال يكون وفيرا وكثيرا بالنسبة لشخص يعانى من البطالة.