أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة عن تصميم تطبيق إلكترونى عبر الهواتف الذكية "موبايل أبلكيشن"، يشرح خطوات الحصول على الخدمات الطبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن سرطان الثدى، بالإضافة إلى التوعية الكاملة بالمرض وآليات الوقاية منه.

وقالت وزارة الصحة، إن التطبيق الإلكترونى للهواتف المحمولة يستهدف سرعة وسهولة التواصل مع المرضى، حيث من المقرر من خلاله إعداد ملف خاص بالتاريخ المرضى وإرسال نصائح توعوية بشكل يومى لكل سيدة على حدة، حسب بياناتها؛ متزوجة أو غير تعانى من المرض أم معافاة .

وأوضحت وزارة الصحة، أن الرائدات الريفيات فى جميع المحافظات لهن دور كبير فى التوعية وتعريف السيدات بأماكن الحصول على الخدمة، خاصة أن الخدمات تشمل الكشف عن سرطان الثدى وأمراض العظام والقلب والضغط والسكر.