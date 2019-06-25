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وفد برلمانى روسى يعتزم زيارة السعودية فى يوليو المقبل

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:15 م
وفد برلمانى روسى يعتزم زيارة السعودية فى يوليو المقبل الدوما الروسى
أ ش أ

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قال النائب الأول لرئيس لجنة الدوما (البرلمان) الروسى للشؤون الدولية ديمترى نوفيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن وفداً من نواب مجلس الدوما يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية فى الفترة من 7 إلى 10 يوليو لتعزيز التعاون بين برلمانى البلدين. 
ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن نوفيكوف قوله: "على الرغم من أن القرار لم يتم التصويت عليه (من قبل مجلس دوما الدولة) حتى الآن، لكن لا شيء يشير إلى عدم اتخاذ قرار، وسيتم ارسال وفد كبير". 
ووفقا لجدول أعمال اجتماع مجلس الدوما، فإنه من المقرر أن يجري النواب زيارة إلى المملكة العربية السعودية يومي 7 و 10 يوليو.


روسيا

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العلاقات الروسية السعودية

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