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واشنطن تؤكد أن ردها سيكون حاسمًا حال استمرار التهديدات الإيرانية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:31 م
واشنطن تؤكد أن ردها سيكون حاسمًا حال استمرار التهديدات الإيرانية ترامب
أ ش أ

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 قال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن رد الولايات المتحدة سيكون حاسمًا في حال استمرت التهديدات الإيرانية.
 
وأضاف وود - خلال مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الثلاثاء، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يترك الطريق مفتوحًا أمام الدبلوماسية مع إيران". 
 
وأوضح أن ترامب تحلي بضبط النفس الشديد في رده على إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، مؤكدًا أن إيران ستكون مخطئة إن فسرت عدم الرد علي إسقاط الطائرة بأنه ضعف.
 
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن - في وقت سابق - إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، ما تسبب بزيادة في حدة التوتر في المنطقة وخطر اندلاع نزاع عسكري بين الجانبين.

الولايات المتحدة

ايران

الطائرة الأمريكية

دونالد ترامب

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