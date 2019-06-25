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بعد التعاقد مع شركة خاصة

نقيب الزبالين يطالب بالحفاظ على حقوق المتعهدين بشمال وغرب القاهرة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:03 م
نقيب الزبالين يطالب بالحفاظ على حقوق المتعهدين بشمال وغرب القاهرة شحاتة المقدس - نقيب الزبالين
كتبت آية دعبس

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طالب شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، الحكومة وهيئة نظافة القاهرة، بالحفاظ على حقوق الزبالين والمتعهدين العاملين بمنطقتى شمال وغرب محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تعاقدت اليوم، مع إحدى الشركات العاملة فى مجال النظافة والخدمات، على نظافة حى شمال وغرب القاهرة، رغم وجود عقود مع الزبالين والمتعهدين بتلك المناطق.
 
وأوضح "المقدس"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن عقود الزبالين والمتعهدين مع هيئة نظافة القاهرة، مدتها عام، ولم تنته بعد، إلا أن النقابة فوجئت بإجراء تعاقد مع الشركة على نفس المنطقة، دون أى إخطار أو إنذار سابق من المحافظة وهيئة النظافة، مشيرا إلى أن الزبالين يعملون على أكمل وجه فى رفع قمامة المنازل، مؤكدا أن الشوارع ليست من اختصاص الزبالين، وأن التقصير من الهيئة فى نظافة الشوارع.
 
 

نقابة الزبالين

نقيب الزبالين

هيئة نظافة القاهرة

شحاته المقدس

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