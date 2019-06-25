نشاط مكثف لوزير الخارجية الجزائرى على هامش قمة ضفتى المتوسط بمارسيليا

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أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم، الاثنين، نشاطات مكثفة على هامش أشغال قمة ضفتى البحر المتوسط بمدينة مارسيليا الفرنسية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن بوقادوم التقى بالرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون الذى اجرى معه محادثات ثنائية، اضافة إلى عقده لقاءات مع نظيره الفرنسى جون أيف لودريان، والاسبانى، جوسيب بوريال، والمالطى كارميلو أبيلا، والبرتغالية مارجاريتا ماركيس.

وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين الجزائر وتلك الدول ودراسة سبل وطرق تعزيزها، إضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك كالأزمة الليبية والوضع فى منطقة الساحل والصحراء الغربية.

وقال بوقادوم - فى تصريحات له اليوم نقلتها وسائل إعلام جزائرية - "التقيت على انفراد مع كل واحد من نظرائى، وكانت لى معهم محادثات مطولة حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة العلاقات الثنائية بكل أبعادها"، وأضاف "انصبت محادثاتنا أيضا على سبل وطرق تطوير علاقاتنا الثنائية من أجل المضى قدما فى هذا المسعى، وكذلك بصفتنا شركاء من الضفة الغربية للبحر المتوسط"، وقال "أكيد أننا تحادثنا بخصوص المسائل المتعلقة بمنطقتنا، لاسيما ليبيا ومالى والصحراء الغربية واستقرار المنطقة والهجرة غير الشرعية".