موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ضبط 19 شركة إخوانية لضرب الاقتصاد الوطنى

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ضبط 8 عناصر إخوانية لقيامهم بتأسيس 19 شركة وكيان اقتصادى لضرب الاقتصاد الوطنى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

ضبط 19 شركة إخوانية لضرب الاقتصاد الوطنى.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى.. جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية، لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية.

100ألف جنيه مكافأة لكل طالب ثانوى بالوادى الجديد ضمن العشر الأوائل بالجمهورية

أعلن محافظ الوادى الجديد، عن منح أى طالب وطالبة من أبناء المحافظة فى الثانوية العامة، 100 ألف جنيه، إذا جرى تسجيله ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وصول زياد العليمى وعناصر خلية استهداف مؤسسات الدولة للمثول أمام النيابة

وصل منذ قليل، المتهمون بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو، لمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك للمثول للتحقيق أمام النيابة، فى اتهامهم بالتخطيط لعمليات عدائية وضرب الاقتصاد القومي.

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل نهائى.

تحقيقات موسعة مع زياد العليمى وعناصر خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

فتحت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تحقيقات موسعة مع خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو، والمتهم بتشكيلها كلا من الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى، ومدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوى، وآخرين من العاملين معه.

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنها طرحت نموذجا فنيا مميزا خلال شهر رمضان الماضى، وهو نموذج مسرح وسينما الشارع، حيث تناول هذا العام قضيتين وهما أولاً قضية الوقاية من أضرار المخدرات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات.

72 % من الأطفال والمراهقين يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الدراما

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، على أنه فى مايو 2015 وافق رئيس الجمهورية على رعاية ميثاق الشرف الأخلاقى الذى تم إعداده مع نقابة المهن التمثيلية لترشيد مشاهد التدخين والمخدرات بالدراما، وشهد مراسم توقيع الوثيقة رئيس مجلس الوزراء لاسيما وأن هذه الفترة كانت مشاهد التدخين والمخدرات تتراوح بين (15 إلى 20%) من المساحة الزمنية للدراما، وما يقرب من 90% من الأعمال الدرامية التى تتضمن مشاهد التدخين والمخدرات تغض الطرف عن عرض تداعيات المشكلة.

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لم يكن وليد اليوم، بل مر بمراحل عدة منذ وصول الرئيس الأمريكى البيت الأبيض فى نوفمبر 2016، ويرصد "اليوم السابع" للقارئ والمتابع للشئون الإيرانية أهم وأخطر التواريخ التى شكلت علامة فارقة فى هذا الصراع حتى يومنا هذا.

اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفل بالعيد الـ 51 لافتتاح كاتدرائية العباسية

تحتفل الكنيسة القبطية اليوم الثلاثاء، بالعيد الـ 51 لتأسيس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التى افتتحت فى الـ 25 من يونيو عام 1968، حيث بنيت على أرض الأنبا رويس بجوار الكنيسة البطرسية، التى بناها بطرس باشا غالى.