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من التنسيق لطلاب الثانوية: التزموا بما نعلنه ولا تنساقوا وراء مصادر أخرى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:00 ص
من التنسيق لطلاب الثانوية: التزموا بما نعلنه ولا تنساقوا وراء مصادر أخرى السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى

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طالب السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالالتزام فقط بما يعلنه مكتب التنسيق من مواعيد وأوراق خاصة بالتقدم لتنسيق القبول بالجامعات 2019 وعدم الانسياق وراء أى مصادر أخرى.
 
وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مكتب التنسيق ملتزم بإعلان الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم وكذلك المواعيد المقررة لبدء كل المراحل الخاصة بالتنسيق واختبارات القدرات وغيرها من الأمور المتعلقة بالتنسيق فى الوقت المناسب وقبل انطلاق أى من هذه المراحل بوقت كاف.

الثانوية العامة

مكتب التنسيق

تنسيق 2019

التعليم العالى

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