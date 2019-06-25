مصر تُودع وثيقة التصديق على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية

كتب : أحمد جمعة

قام السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بإيداع وثيقة تصديق مصر على البروتوكول الخاص باتفاقية تيسير التجارة، وذلك خلال لقائه مع روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وخلال الاجتماع أكد السفير علاء يوسف، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان مصر بمحورية دور منظمة التجارة العالمية في تعزيز دور النظام التجاري مُتعدد الأطراف، وصياغة قواعد عالمية موحدة للتجارة بمشاركة كافة الدول، وضمان حصول الدول النامية والأقل نموًا على نصيب عادل من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد السفير علاء يوسف، على استعداد مصر الكامل لتعزيز العمل المشترك في إطار المنظمة، والإعداد للمؤتمر الوزاري القادم الذي ستستضيفه كازاخستان في يونيو 2020 من أجل ضمان الخروج بنتائج عادلة ومتوازنة تدعم حقوق الدول النامية ومكتسباتها وتعزز من دعائم النظام التجاري متعدد الأطراف.

جدير بالذكر أن الوفد المصري لعب دوراً فاعلاً في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية، وهي الأولى من نوعها التي يتم إبرامها منذ إنشاء المنظمة عام 1995، حيث قاد الوفد المصري المجموعتين الأفريقية والعربية في إطار مجموعة الدول النامية لتضمين الاتفاقية بنوداً تسمح للدول النامية بالحصول على الدعم والمساعدات الفنية اللازمة. هذا، ويُنتظر أن يسهم التنفيذ الكامل للاتفاقية في زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنويًا، وتخفيض تكلفة التجارة بين الدول الأعضاء بنسبة 14.3%، كما يتوقع أن تسهم في زيادة صادرات الدول النامية بنسبة تصل إلى 20% .