سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تُودع وثيقة التصديق على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:59 م
مصر تُودع وثيقة التصديق على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية السفير علاء يوسف وروبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بإيداع وثيقة تصديق مصر على البروتوكول الخاص باتفاقية تيسير التجارة، وذلك خلال لقائه مع روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وخلال الاجتماع أكد السفير علاء يوسف،  أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان مصر بمحورية دور منظمة التجارة العالمية في تعزيز دور النظام التجاري مُتعدد الأطراف، وصياغة قواعد عالمية موحدة للتجارة بمشاركة كافة الدول، وضمان حصول الدول النامية والأقل نموًا على نصيب عادل من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد السفير علاء يوسف،  على استعداد مصر الكامل لتعزيز العمل المشترك في إطار المنظمة، والإعداد للمؤتمر الوزاري القادم الذي ستستضيفه كازاخستان في يونيو 2020 من أجل ضمان الخروج بنتائج عادلة ومتوازنة تدعم حقوق الدول النامية ومكتسباتها وتعزز من دعائم النظام التجاري متعدد الأطراف.

 

جدير بالذكر أن الوفد المصري لعب دوراً فاعلاً في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية، وهي الأولى من نوعها التي يتم إبرامها منذ إنشاء المنظمة عام 1995، حيث قاد الوفد المصري المجموعتين الأفريقية والعربية في إطار مجموعة الدول النامية لتضمين الاتفاقية بنوداً تسمح للدول النامية بالحصول على الدعم والمساعدات الفنية اللازمة. هذا، ويُنتظر أن يسهم التنفيذ الكامل للاتفاقية في زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنويًا، وتخفيض تكلفة التجارة بين الدول الأعضاء بنسبة 14.3%، كما يتوقع أن تسهم في زيادة صادرات الدول النامية بنسبة تصل إلى 20% .


منظمه التجاره العالميه

اخبار مصر

مدير منظمه التجاره العالميه

السفير علاء يوسف

جنيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظمة التجارة العالمية: القيود التجارية بين مجموعة الـ20 مستمرة

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:21 م

شاهد.."مباشر قطر": إيران تستعجل المواجهة العسكرية وتهدد التجارة العالمية بالخليج

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:35 م

"التجارة العالمية" تقبل شكوى الإمارات ضد قطر بشأن حظر السلع

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:21 م

مصر تشارك فى الاجتماع الوزارى المصغر لمنظمة التجارة العالمية بالهند

الأربعاء، 15 مايو 2019 04:14 م

الصين تحذر من أن السياسة التجارية الأمريكية تهدد وجود منظمة التجارة العالمية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة