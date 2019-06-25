مسئولو سيمنس لرئيس الوزراء: افتتاح مركز تدريب الشركة بالسخنة أول يوليو

رسالة برلين - هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء كيدريك نايك، عضو مجلس إدارة شركة "سيمنز"، وعدد من مسئولى الشركة، لبحث مجالات التعاون المشترك.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للتعاون البنّاء الذى تم على مدار الأعوام الماضية مع شركة سيمنز، مؤكداً أن حجم ما تحقق من مشروعات فى توقيت قصير يعد تاريخياً ولم يحدث من قبل، وتتطلع مصر لاستمرار قوة الدفع فى علاقات الشراكة مع "سيمنز" لتشمل مجالات ومشروعات جديدة فى قطاعات توليها مصر الأولوية مثل النقل والطاقة المتجددة وبرامج التحديث التكنولوجي للصناعة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن تواجد الوزراء المعنيين بملفات التعاون مع سيمنز يمثل فرصة مهمة لمناقشة تفاصيل التعاون المقترح، من أجل الاتفاق على خطة عمل سريعة وفعالة، لبدء تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة شركة "سيمنز" اعتزاز الشركة وتقديرها للتعاون مع مصر، مشيراً إلى أن الشركة تطبق فى كل مشروعاتها فى مصر معايير ذهبية من ناحية كفاءة ومعدلات وسرعة التنفيذ، وأن تلك المعايير الذهبية أصبحت علامة مسجلة بالنسبة للمشروعات التى تنفذ فى مصر. وأضاف أن "سيمنز" تتطلع لتعزيز تعاونها مع مصر فى مجالات جديدة منها الطاقة المتجددة، والنقل، وبناء القدرات والتدريب، وتكنولوجيا تحديث الصناعة، وغيرها من المجالات الأخرى الواعدة.

وأشار مسئول شركة "سيمنز" إلى أنهم سوف يفتتحون فى يوليو القادم مركز التدريب وبناء القدرات الخاص بالشركة فى العين السخنة، والذى يستهدف تدريب نحو 5500 شخص على مدار السنوات الأربع القادمة.