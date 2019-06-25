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مدبولى من برلين: المصريون يستلهمون من الفراعنة تحقيق مستقبل يليق بمكانة بلدهم

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:06 ص
مدبولى من برلين: المصريون يستلهمون من الفراعنة تحقيق مستقبل يليق بمكانة بلدهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع المستثمرين الالمان
رسالة برلين - هند مختار

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هند-مختار
 
 
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن حضوره والوفد الوزارى المصرى عالى المستوى، وسط نخبة من كبار رجال الأعمال والشركات الألمانية، يفتح الباب أمام دعم وتطوير، ودفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى العديد من المجالات.
 
وتطرق  رئيس الوزراء، خلال رئاسته لاجتماع المائدة المستديرة بين كبار رجال الأعمال المصريين والألمان، بحضور ممثلى كبار الشركات الألمانية، لإشادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل فيتش ومودريش، بما تحقق من إنجازات، وتقدم اقتصادى فى مصر، مضيفا: "المصريون يستلهمون من أجدادهم الفراعنة قوة وعظمة الحضارة فى تحقيق مستقبل كبير يليق بمكانة مصر العالمية".
 
كما تطرق أيضا إلى قطاع الطاقة والاقتصاد وحجم الإنجازات التى تحققت فى مصر، وإشادة البنك الدولى بما تحقق فى هذا المجال، والذى تفوق على بعض دول العالم.
 
 

مصر والمانيا

المنتدى الاقتصادى العربى الالمانى

مصطفى مدبولى

المستثمرين الالمان

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