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مختار نوح: أردوغان فى طريقه إلى النهاية والزوال من المشهد

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:30 ص
مختار نوح: أردوغان فى طريقه إلى النهاية والزوال من المشهد أردوغان - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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"إعلام جماعة الإخوان الإرهابية مهدد ووفضائياتها التى تبث من تركيا مهددة بالغلق وفى طريقها للتسويد، بعدما خسر حزب العدالة والتنمية الذى يترأسه رجب طيب أردوغان أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو فى الانتخابات المعادة باسطنبول".. هذا ما أكده القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية مختار نوح، موضحا أن رجب طيب أردوغان فى طريقه إلى النهاية والزوال من المشهد.

وأضاف "نوح" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان سوف تتأثر جدا بخسارة "أردوغان" الذى انهارت شعبيته جدا فى تركيا، لدرجة جعلت عبد الله جول رئيس تركيا السابق عن حزب العدالة والتنمية يستقيل من الحزب فى طريقه لتأسيس حزبا آخر، متوقعا حدوث انقسامات كبرى فى حزب العدالة والتنمية بعد خسارة أردوغان.

وأكد "نوح" تأثر الإخوان بالسلب بخسارة "أردوغان" حيث كانوا يتخذون منه قوة التواجد فى تركيا من خلال قوته، كما أنهم يتلقون تمويلات مالية ضخمة منه، لكن بعد خسارته كل هذه التمويلات ستتراجع، مما ينعكس على إعلام الإخوان المهدد بالغلق تماما".


رجب طيب اردوغان

جماعة الاخوان الارهابية

خسارة اردوغان

اعلام الاخوان

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