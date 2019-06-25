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محكمة بكمبوديا توجه الاتهام لـ7 أشخاص بسبب انهيار مبنى تحت الإنشاء

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:23 م
محكمة بكمبوديا توجه الاتهام لـ7 أشخاص بسبب انهيار مبنى تحت الإنشاء تأبين الضحايا
أ ش أ

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أعلنت محكمة في كمبوديا توجيه الاتهام إلى 7 أشخاص، بينهم 4 مواطنين صينين، على خلفية انهيار مبنى تحت الإنشاء الذى راح ضحيته 28 عاملا.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ عن محكمة بريه سيهانوك قولها "إنه تم توجيه تهم القتل غير العمد وإلحاق الضرر عن غير قصد إلى المالك الصيني للمبنى المنهار في مدينة سيهانوكفيل"، مضيفة أنه تم توجيه تهمة التآمر على ارتكاب الجرائم المذكورة إلى البنّاء الصيني ومديرين صينين اثنين لموقع البناء وثلاثة أشخاص أخرين.
وأشارت (إيه بي سي) إلى أنه تم وضع المواطنين الصينين قيد الاحتجاز بانتظار المحاكمة، موضحة أن عقوبة القتل غير العمد هي السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، فيما تسعي السلطات الكمبودية إلى القبض على ثلاثة أشخاص أخرين، وفقا لما صرح به المتحدث باسم المحكمة ليم بونهينج.


كمبوديا

انهيار مبنى بكمبوديا

مبنى تحت الإنشاء

محكمة بريه سيهانوك

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