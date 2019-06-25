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محكمة أرمينية تأمر بالقبض على رئيس البلاد الأسبق

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:18 م
محكمة أرمينية تأمر بالقبض على رئيس البلاد الأسبق المحكمة الأرمينية
أ ش أ

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أمرت محكمة فى أرمينيا اليوم الثلاثاء بإلقاء القبض على رئيس البلاد الأسبق روبرت كوتشاريان، الذى كان قد تم إطلاق سراحه بكفالة الشهر الماضى.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أنه تم القبض على كوتشاريان في يوليو الماضي بعدما أطاحت مظاهرات سلمية بحليفه الرئيس السابق سيرج سركسيان ، وتولى زعيم المعارضة نيكول باشينيان منصب رئيس الوزراء.
يشار إلى أن كوتشاريان - الذي رأس البلاد بين عامي 1998 و2008 - متهم بمخالفة القانون عندما فرض حالة الطوارئ في مارس 2008 بعد انتخابات شهدت نزاعا في البلاد ، وإصدار أوامر أدت إلى قتل عشرة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.


أرمينيا

محكمة أرمينية

روبرت كوتشاريان

سيرج سركسيان

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