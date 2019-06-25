محافظ الجيزة يتابع تجهيزات مراكز الشباب والرياضة لعرض مباريات بطولة إفريقيا

كتب سيد الخلفاوى

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على متابعة التجهيزات التى نفذتها مديرية الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب لاستقبال المواطنين لمشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتفقد محافظ الجيزة مراكز شباب ميت عقبة وإمبابة والطالبية والسلام بأحياء العجوزة وشمال الجيزة والعمرانية.

ووجه المحافظ بتوفير سبل الراحة اللازمة للمواطنين أثناء مشاهدة مباريات البطولة والتأكد من توافر مقاعد للجلوس لتسع جميع المواطنين.

كما شدد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة فى أماكن عرض المباريات والتأكد من توافر عدد من أبواب للدخول والخروج والطوارئ بمقر شاشات العرض حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة لإزالة أى معوقات على الفور.

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز المقرات الخاصة بعرض المباريات التي تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو 2019 حيث تم تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصرى فى البطولة.

رافق المحافظ خلال تفقده شاشات العرض بمراكز الشباب اللواء محمد رأفت، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة.