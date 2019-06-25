سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الأمة الكويتى يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير المالية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:02 م
مجلس الأمة الكويتى يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير المالية وزير المالية الكويتى نايف الحجرف
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئیس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم الیوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة فى وزیر المالیة الدكتور نایف الحجرف ،جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة فى جلستها العادیة الاستجواب الموجهه إلى الوزیر الدكتور الحجرف من النائب محمد ھایف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وقال الغانم إن النواب الموقعین على الطلب ھم ریاض العدسانى والدكتور عبدالكریم الكندرى وثامر السویط وخالد العتیبى والدكتور بدر الملا والدكتورعادل الدمخى وعبدالوھاب البابطین وفراج العربید وماجد المطیرى ومحمد المطیر.

وأوضح أنھا"وفقا للمادة (102) من الدستور الكویتى والمادة (144) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره فى ھذا الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمھ" مضیفا "وعلیھ فإن التصویت على طلب طرح الثقة وفض دور الانعقاد سیكونان فى جلسة یوم الأربعاء الموافق الثالث من یولیوالمقبل".

وزير المالية الكويتى نايف الحجرف

وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزیر مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارتھ وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبرمعتزلا للوزارة من تاریخ قرار عدم الثقة ویقدم استقالتھا فورا".

وعن تقدیم طلب طرح الثقة تقضى المادة بأنھا "لا یجوز طرح موضوع الثقة بالوزیر إلا بناء على رغبتھ أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجھا إلیھا ولا یجوز للمجلس ان یصدر قراره فى الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمھا".

ووفقا للمادة یكون سحب الثقة من الوزیر ب"أغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا الوزراء ولا یشترك الوزراء فى التصویت على الثقة".

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أنھا  "یجوز أن یؤدى الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزیر على المجلس ویكون طرح

موضوع الثقة بالوزیر بناء على رغبتھ أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجھ إلیھ وعلى الرئیس قبل عرض الاقتراح أن یتحقق من وجودھم بالجلسة".

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أن "یكون سحب الثقة من الوزیر بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا

الوزراء ولا یشترك الوزراء فى التصویت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبین ولا یجوز للمجلس أن یصدر قراره فى الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمھا".

وكان النائبان ریاض العدسانى ومحمد المطیر قد تحدثا مؤیدین للاستجواب فیما تحدث النائبان سعدون العتیبى وصلاح خورشید معارضین للاستجواب.

وبدأ مجلس الأمة جلستھا العادیة فى وقت سابق الیوم بمناقشة الاستجواب الموجھ إلى وزیر المالیة الدكتور نایف الحجرف بصفتھ والمقدم من النائب محمد ھایف بعد أن طلب الوزیر مناقشتھ فى الجلسة ووافق المجلس على ذلك.

ویشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب محمد ھایف محورین یدور الأول منھما حول ما رآه مقدم الطلب ب"حنث وزیر المالیة بالیمین والكذب على الأمة

ونوابھا".أما المحور الثانى یتعلق وفق مقدمھا بعدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أى مسمى كوصفھا بأنھا عائد استثماري".


الكويت

استجواب وزير المالية

نايف الحجرف

محمد هايف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود السلع الاستهلاكية والنفط

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:44 م

محكمة كويتية تؤيد حبس 7 متهمين نصبوا على 2000 كويتى ووافد بـ 238 مليون دولار

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:45 ص

أمير الكويت: الهجوم الإرهابى على مطار أبها تهديد لاستقرار المنطقة

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:56 ص

الجنايات الكويتية تقضى بحبس متهمين اثنين 5 سنوات لاتجارهما بالبشر

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:41 ص

الكويت: استهداف مطار أبها المدنى انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة