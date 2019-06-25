لافروف: واشنطن تحاول منع تطبيع العلاقات بين روسيا وجورجيا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحاول منع تطبيع العلاقات بين روسيا وجورجيا، والذي تم في السنوات الأخيرة.

وأضاف لافروف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لدينا مخاوف من أن النظراء الأمريكيين، يحاولون بذل كل ما في وسعهم لمنع تطبيع العلاقات بين روسيا وجورجيا".

ووقعت تظاهرات في جورجيا - الأيام الماضية - احتجاجا على اشتراك وفد روسي في اجتماع لاتحاد البرلمانات الإقليمي في تبليسى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل.