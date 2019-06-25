سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع الكهرباء عن مركز شبين القناطر بالكامل فى القليوبية 3 ساعات اليوم

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:30 ص
قطع الكهرباء عن مركز شبين القناطر بالكامل فى القليوبية 3 ساعات اليوم قطع الكهرباء أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات مركز ومدينة شبين القناطر، اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 3 ساعات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثامنة من صباح اليوم نفسه.

 

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي مدينة شبين القناطر وجميع القري التابعة للمركز، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

 

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

محافظ القليوبية

كهرباء القليوبية

قطع التيار الكهربائي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يعلن الحصول على الموافقات لترميم كوبرى جمجرة بمليون جنيه

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:33 م

نفوق 300 كتكوت إثر حريق بمزرعة دواجن فى طوخ

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:46 م

القصة الكاملة لعاملين مزقا جسد نجل خالهما فى قليوب بسبب "بوست على فيس بوك"

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:43 م

صور .. مجهولين يشعلون النيران بسيارة صاحب مصنع بجوار منزله ببنها

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:24 م

جامعة بنها تتعاون مع نقابة الصيادلة لدعم مشروع حضانات المستشفى الجامعى

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة