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فيديو.. ترامب يخطئ بين "الخمينى" و "خامنئى" ويفرض عقوبات على المرشد السابق

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:06 ص
فيديو.. ترامب يخطئ بين "الخمينى" و "خامنئى" ويفرض عقوبات على المرشد السابق خامئنى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

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التقطت عدسات الكاميرا داخل المكتب البيضاوي بالبيت الابيض خطأ وقع فيه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حيث ذكر خلال إعلانه عن فرض عقوبات جديدة على أشخاص في القيادة الإيرانية، اسم آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية والمرشد الأول لإيران (1902 - 1989) بدلا من خامنئى المرشد الحالى لإيران.
 
جدير بالذكر أن ترامب وقع اليوم الإثنين أمرًا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة على قيادات إيرانية فى الحرس الثورى والمرشد، وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين، وقال أن العقوبات، تأتي ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي. 
 
كما لوح ترامب بفرض عقوبات علي وزير الخارجية ايضا محمد جواد ظريف.  وفرضت العقوبات علي التالية أسماؤهم. 
 
- الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ومكتبه. 
- العميد علي رضا تنكسيري قائد بحرية الحرس الثورى. 
- العميد أمير علي حاجي زاده قائد القوات الجيوفضائية بالحرس الثورى
- العميد محمد باكبور  قائد القوات البرية بالحرس الثورى
 
بالاضافة الي ٥ قيادات من قوات بحرية الحرس الثورى وهم:
- عباس غلامشاهي
- رمضان زيراهي
- يدالله بادين
- منصور روانكار
- علي عظمايي

ايران

عقوبات أمريكية

المرشد الإيراني

علي خامنئى

الخمينى

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