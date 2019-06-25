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فى سادس أيام فتح باب الترشح.. 12 مرشحا على مقعد النقيب العام للأطباء

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:30 م
فى سادس أيام فتح باب الترشح.. 12 مرشحا على مقعد النقيب العام للأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة مستمرة فى تلقى طلبات الترشح بالانتخابات حتى يوم الأحد 30 يونيه الجارى، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المرشحين على مقاعد النقابة العامة بلغ حوالى 35 مرشحا.
 
وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المرشحين على مقعد النقيب العام، هم: محمد سلامة جاد، منى مينا، إبراهيم الزيات، أحمد رؤوف أحمد، على سيد حسن، هشام محمد فتحى فهمى، محمد محمود إبراهيم، أسامة عبد الحى قاسم، محمد شوكت محمد عثمان الأخضر، إيهاب الطاهر، أمنية عبد الله فتحى، حسين خيرى، وعلى مستوى النقابة العامة أقل من 15 سنة، كل من: أحمد محمد أحمد السيد، حلمى محمد السويدى، آية نعمان إبراهيم محمد.
 
وأضاف، أما المرشحين على مستوى النقابة العامة أكثر من 15 سنة، هم: رشوان شعبان، إبراهيم الزيات، على سيد حسين كامل، سعده محمد فرغلى، علاء الدين المهدى محمد عمر، شيماء محمد عرفه، خالد مرتجى، ومنطقة القاهرة أكثر من 15 سنة، كل من: منى مينا، شيماء محمد عرفة السيد، محمد صفوت، صفاء الحسينى توفيق.
 
وأشار إلى أن مقعد مستوى شرق الدلتا، لم يترشح عليه إلا مرشحا واحدا هو: حلمى محمد السويدى، وعلى مستوى منطقة شمال الصعيد، أكثر من 15 سنة، فترشح كل من: حمدى بنوى مصطفى، سيد أحمد بيومى عثمان، أحمد عليوة شحاته، طارق محمد عبد العزيز الخولى، أحمد فتحى فضل.
 
وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة والفرعيات، ومنصب النقيب العام، ورؤساءا النقابات الفرعية، يوم الخميس الماضى، وحتى 30 يونيه الجارى.
 
 

نقابة الاطباء

انتخابات نقابة الاطباء

نقيب الاطباء

المرشحين بانتخابات نقابة الاطباء

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