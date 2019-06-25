فحص عينات من "كاتشب" و"زبدة" فاسدة ضبط داخل مجمع استهلاكى بباب الشعرية

كتب سليم على

قررت نيابة باب الشعرية، إرسال عينة من 680 عبوة زبد، وكاتشب مجهول المصدر، تم ضبطهم بحوزة أمينى، عهدة قبل بيعهم للمواطنين فى باب الشعرية، للجنة طبية مختصة لفحصها، وإعداد تقرير عن حالتها .

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكنت مباحث تموين القاهرة، من ضبط 2 من أمناء عهد المجمعات الإستهلاكية، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية قدرها (680) عبوة (زبد- مسطرده- مايونيز- كاتشب- منظفات صناعية) غير صالحة للاستهلاك والاستخدام الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى أشهر يوليو 2018، يناير وفبراير 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة.