سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

فحص عينات من "كاتشب" و"زبدة" فاسدة ضبط داخل مجمع استهلاكى بباب الشعرية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:00 ص
فحص عينات من "كاتشب" و"زبدة" فاسدة ضبط داخل مجمع استهلاكى بباب الشعرية منتجات مجهولة المصدر - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة باب الشعرية، إرسال عينة من 680 عبوة زبد، وكاتشب مجهول المصدر، تم ضبطهم بحوزة أمينى، عهدة قبل بيعهم للمواطنين فى باب الشعرية، للجنة طبية مختصة لفحصها، وإعداد تقرير عن حالتها

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكنت مباحث تموين القاهرة، من ضبط 2 من أمناء عهد المجمعات الإستهلاكية، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية قدرها (680) عبوة (زبد- مسطرده- مايونيز- كاتشب- منظفات صناعية) غير صالحة للاستهلاك والاستخدام الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى أشهر يوليو 2018، يناير وفبراير 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة.


سلع مجهولة المصدر

باب الشعرية

محكمه جنوب القاهره

سلع فاسده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة