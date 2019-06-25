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عامل بالمعاش يضرم النار فى حظيرة شقيقه بسبب الخلاف على الإرث بالقناطر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:57 ص
عامل بالمعاش يضرم النار فى حظيرة شقيقه بسبب الخلاف على الإرث بالقناطر حريق حظيرة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أضرم عامل بالمعاش النار فى حظيرة ملك شقيقه بسبب الخلاف على الإرث بينهما بالقليوبية، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بورود بلاغا من  العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، من عمليات النجده بنشوب حريق بحظيره ماشيه بناحيه شلقان دائرة المركز.

أنتقل المقدم مروان الحسينى رئيس المباحث، يرافقهم قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشيه كائنه بناحية عزبة الوقف بشلقان دائرة المركز على مساحه 15 متر تقريباً، مقامه بالطوب الأبيض ومعروشة بالخشب والبوص ملك "ا س" 63 عاما بالمعاش، وأتت النيران على سقف الحظيرة ، نتج عن الحريق نفوق  2 رأس ماشيه "بقر" وعدم وجود إصابات أو خسائر بالأرواح .

بسؤال مالك الحظيرة، إتهم شقيقه "عبد المنعم.ا.س" 65 عاما بالمعاش بإضرام النيران بالحظيرة خاصته بسبب الخلاف على الإرث .

تمكن ضبط وحده مباحث المركز من ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته انكر مانسب اليه وعلل إتهامه بسبب ذات الخلافات كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6913 ادارى مركز القناطر الخيريه لسنة 2019م وجارى العرض على النيابه العامة.

 

 

 


خلافات على الارث

القناطر الخيرية

مديرية امن القليوبية

حريق بحظيرة ماشية

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