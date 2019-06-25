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الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:08 م
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ضبط محطتى وقود ببنى سويف لتوقفهما عن العمل ومنع الخدمة عن المواطنين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:42 م
ضبط محطتى وقود ببنى سويف لتوقفهما عن العمل ومنع الخدمة عن المواطنين محطة وقود
بنى سويف أيمن لطفى

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ضبطت مديرية التموين ببنى سويف، محطتى وقود  غرب المحافظة، لتوقفهما عن العمل بدون أسباب ومنع الخدمة عن المواطنين، وذلك خلال حملة مشتركة مع مصلحة التمغة والموازين والرقابة التموينية  والتجارة الداخلية .

وشارك المحاسب عصمت حسن مدير عام التموين، وأحمد دياب مدير الرقابة التموينية، فى الحملة التى تابعت سير العمل اليوم الثلاثاء، فى محطة نورث جاز للتعبئة شرق النيل، وعايرت وزن أسطوانات البوتاجاز أثناء التعبئة، بالإضافة إلى المرور على محطات تمويل السيارات بمركز اهناسيا غرب المحافظة، و تبين توقف اثنتين منهما عن العمل برغم توافر الوقود وعدم وجود أعطال بالماكينات، وحررت الحملة محضرين لاثبات المخالفات بالمحطتين  .

 

 


تموين بنى سويف

محطه وقود

توقف العمل ومنع الخدمه

تعبئه اسطوانات البوتاجاز

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