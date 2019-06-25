صور.. مئات الفنزويليين يفترشون الأرض بمحيط معبر حدودى بين تشيلى والبيرو

وكالات

شدّدت السلطات فى تشيلى وبيرو، إجراءات دخول مئات الفنزويليين أراضيهما عبر معبر تشاكالوتا الحدودى بين تشيلى وبيرو، حيث ينتظر المئات من الفنزويليين المتوافدين بأعداد كبيرة إلى حدودهما، مطالبين بالهروب من الأزمة التى تعيشها بلادهم بتقديم جوازات السفر وكذلك بتسجيل اسمائهم .

وكانت البيرو التى تجذب المهاجرين بسبب حيوية اقتصادها، قبل ذلك تكتفى بالهوية الشخصية للسماح بدخول الفنزويليين الذى يهربون بآلاف من بلدهم، ما يغرق أمريكا اللاتينية فى أزمة مهاجرين كبيرة.

ودخل قرار فرض تقديم جواز سفر لدخول البلاد، حيز التنفيذ بسبب الأزمة الاقتصادية ونقص المواد الذى يشمل الورق اللازم لطباعة الوثائق الرسمية فى فنزويلا، يشكل الحصول على جواز سفر عملية شاقة.

وأعلنت السلطات البيروفية، تخفيف هذه الإجراءات قليلا بسماحها بدخول بهويات شخصية للنساء الحوامل والذين تجاوزت أعمارهم السبعين عاما والأطفال الذين يريدون الانضمام إلى عائلاتهم.



اصطفاف المئات عند المعبر الحدودى



العشرات فى انتظار دخول المعبر



العشرات يسجلون أسماءهم



المئات يسعون للدخول إلى المعبر الحدودى



المئات يفترشون الأرض فى انتظار السماح بدخول المعبر



المئات يفتروشون الأرض