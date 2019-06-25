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صور.. ضبط حلوى منتهية الصلاحية بمصنع غير مرخص بكفر الشيخ

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:52 ص
صور.. ضبط حلوى منتهية الصلاحية بمصنع غير مرخص بكفر الشيخ جانب من الضبطيات بمصنع حلوى غير مرخص
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، من إلقاء القبض على "م.ا.ا"41 سنة تاجر مواد غذائية، يقيم دائرة قسم دسوق، يدير مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوي "توفي ، بنبون" بمدينة دسوق، مستخدما خامات مجهولة المصدر فى الإنتاج، وتعبئة المنتج داخل عبوات مستخدما ملصقات وعلامات تجارية وهمية لكبري الشركات، وترويجها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
 
وضبطت الحملة بمصنعه، 113ألف و750 قطعة حلوى ماركة "ملوكة" "منتج نهائي" معدة للبيع والتداول، وطن ونصف سكر حر مجهول المصدر، و900 كيلو عسل خام مجهول المصدر، و625 كيلو نشا مجهول المصدر، و250 كيلو ملح الليمون مجهول المصدر، و25 كيلو أسانس فواكه مجهول المصدر، و250 كيلو فارغ أكياس تغليف عليها علامات تجارية وهمية، وخطي إنتاج كامل.
 
وبمواجته، أقر بإنشاء المصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى عن طريق استخدام الخامات والعبوات والملصقات، وترويجها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتحرر المحضر رقم 612/ 2019 جنح قسم دسوق، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
جانب من الضبطيبات بمصنع حلوى غير مرخص (1)
جانب من الضبطيات بمصنع حلوى غير مرخص

جانب من الضبطيبات بمصنع حلوى غير مرخص (2)
جانب من الضبطيات بمصنع حلوى غير مرخص

جانب من الضبطيبات بمصنع حلوى غير مرخص (3)
جانب من الضبطيات بمصنع حلوى غير مرخص

جانب من الضبطيبات بمصنع حلوى غير مرخص (4)
جانب من الضبطيات بمصنع حلوى غير مرخص

 


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مباحث التموين

تموين كفر الشيخ

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