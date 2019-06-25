صور.. صيانة أعمدة الإنارة بطريق النوبة مركز بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

بدأت رئاسة مجلس بلبيس بالشرقية، أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع، بطريق قرية النوبة والمؤدى إلى قرية الدهاشنة التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف، تنفيذا لتكليف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بصيانة وإستعدال أعمدة الإنارة بالطريق، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين والمارة من أبناء القرية.

جاء ذلك إستجابة لشكوى أهالى قرية النوبة التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف بمركز بلبيس، نتيجة ميل شديد فى أعمدة الإنارة بالطريق العام، وكذلك شد الأسلاك الكهربائية بطريقة خاطئة مما يعرضها للسقوط فى أى لحظة وتتسبب فى حدوث كارثه محققه، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات مشددة لرئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع خطة عمل للمرور على أعمدة الكهرباء بكل مركز ومدينة وحى وقرية، للتأكد من مراعاة كافة إشتراطات الأمن والسلامة بها، وكذلك إجراء أعمال الصيانة الدورية لها أولاً بأول حفاظاً على أرواح المواطنين.



صيانه واستعدال أعمدة الإنارة