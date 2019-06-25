صور.. ترميم ورفع كفاءة كوبرى الحبيل بالأقصر ورفع 5 طن تراكمات من فوقه

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد يوسف محمد على، رئيس حى شرق مدينة الأقصر الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة ترميمات كوبرى الحبيل، باتجاة الطريق المؤدى إلى مدينة الأقصر تمهيدًا لرصفه.

وشدد رئيس الحى علي ضرورة استمرار الحملات الميدانية بالحى؛ لرفع كفاءته وتطويره وتجميله، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر وحاتم جابر عبد الحارث، سكرتير المدينة.

كما تابع أعمال إزالة تراكمات القمامة بشرق السكة الحديد، أمام منطقة مغسلة قطار السكة الحديد، وتم رفع وإزالة 5 طن تراكمات وجارى العمل، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للحى.