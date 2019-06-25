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صور.. ترميم ورفع كفاءة كوبرى الحبيل بالأقصر ورفع 5 طن تراكمات من فوقه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:11 م
صور.. ترميم ورفع كفاءة كوبرى الحبيل بالأقصر ورفع 5 طن تراكمات من فوقه جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد يوسف محمد على، رئيس حى شرق مدينة الأقصر الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة ترميمات كوبرى الحبيل، باتجاة الطريق المؤدى إلى مدينة الأقصر تمهيدًا لرصفه.
 
رئيس حي شرق الأقصر يتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة كوبري الحبيل ورفع 5 طن تراكمات حوله (1)
 
وشدد رئيس الحى علي ضرورة استمرار الحملات الميدانية بالحى؛ لرفع كفاءته وتطويره وتجميله، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر وحاتم جابر عبد الحارث، سكرتير المدينة.
 
 
رئيس حي شرق الأقصر يتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة كوبري الحبيل ورفع 5 طن تراكمات حوله (2)
 
كما تابع أعمال إزالة تراكمات القمامة بشرق السكة الحديد، أمام منطقة مغسلة قطار السكة الحديد، وتم رفع وإزالة 5 طن تراكمات وجارى العمل، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للحى.
 
 
 

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