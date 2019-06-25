راحت عليها نومة.. قصة فتاة تجد نفسها بمفردها على طائرة ركاب وسط الظلام

كتب: محمد جمال

استيقظت وحدها على متن طائرة ركاب، وفى سواد حالك ووسط شعور بالخوف، أدركت أنها مازالت على متن طائرة الركاب التى كانت تستقلها، ولكنها لم تترك الطائرة لأنه غلب عليها النوم، ولم تجد أحدا بجوارها.



الطائرة

تيفانى كانت على متن طائرة تابعة لخطوط "طيران كندا" وأثناء رحلة من مدينة كيبيك إلى مطار بيرسون في تورونتو، وبحسب شبكة "سى ان ان" الأمريكية، غلب عليها النوم، لتستيقظ وحيدة فى ظلام قاحل، و بعد ان استيقظت لم تدرك للحظات أين هى الأن.





تيفاني أوبراين

وأدركت أوبراين أنها مازالت على متن الطائرة ولكن بمفردها، لينتابها شعور بالرعب والخوف من أنها كيف ستنجو وكيف ستنزل من على متن الطائرة، إلا أنها فتحت هاتفها الذى نفذت بطاريته فور ارسالها رسالة نصية لاحدى صديقاتها تستغيث بها، وبدأت أوبراين الوصول إلى غرفة قيادة الطائرة، وفتحت أبواب الطائرة إلا أن المسافة بين مقعدها وسطح الأرض كان بعيدا للغاية.

رسالة الاستغاثة لصديقتها

ولحسن الحظ قرأت صديقتها رسالتها الاستغاثية وقامت بالاتصال على الفور بالمطار لإبلاغهم بحالة أوبراين التى تعيش فى ظلام دامس على متن طائرة، وقامت سلطات المطار بإرسال طاقم أرضى لإنقاذ أوبراين.



جانب من الرسائل المتبادلة بينها وبين صديقتها

وأضافت أوبراين حسبما ذكرت لشبكة " سى ان ان " أنها ظلت تعانى لمدة 10 من أحلام مزعجة وكوابيس بسبب ذلك الحادث المفزع.