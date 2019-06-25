رئيس وزراءإثيوبيا يتوعد لأى محاولة أخرى لتقويض الدستور عقب إحباط محاولة انقلاب

وكالات الأنباء

توعد رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، الثلاثاء، باتخاذ قرارات قاسية ضد أى محاولة لتقويض النظام الدستورى أو تعريض أمن البلاد للخطر، حسبما ذكرت شبكة العين الإماراتية.

وقال آبى أحمد، فى بيان، إن "الحكومة تحملت الكثير من أجل إرساء دعائم الديمقراطية والسلام، والانقلابين الذين حاولوا تقويض النظام الدستورى هدفوا من اغتيال رئيس هيئة الأركان وحاكم إقليم أمهرة إلى ضرب التحول وإدخال البلاد فى فوضى".

وأضاف أن "الانقلابين هدفوا إلى زعزعة الثقة بين مختلف مكونات البلاد وضرب وحدة الجيش والقوات النظامية من أجل تقسيم البلاد وإدخالها فى حرب عرقية من أجل الوصول إلى السلطة وهو ما لم ينجح ذلك لوعى الشعب وتجاوزه هذه المرحلة".