رئيس جامعة عين شمس: لدينا نقص فى الأطباء ولابد من إنشاء جامعات خاصة وحكومية

كتبت أمل علام

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، خلال مؤتمر صحفى اليوم بكلية الطب جامعة عين شمس، للإعلان عن افتتاح مستشفى المسنين والأطفال، لنا سنين فى المستشفيات، وكنت مديرا عاما للمستشفيات بطب عين شمس من سنوات طويلة، موضحا أنه يوجد نقص فى عدد الأطباء، مثل العجز الموجود بالدولة، لأننا جزء منها.

وأضاف نقوم بعمل تعاقدات خارجية لمواجهة هذا النقص، ومستقبلا عندما يكون هناك إمكانيات مادية وبشرية، سيتم حل هذه المشكلة عند افتتاح كليات طب جديدة، سواء حكومية، أو خاصة، ويمكن وقتها أن نزيد عدد طلاب الطب، مضيفا إن لدينا مستشفيات تخصصية بأجر، ومستشفيات مجانية تعالج المرضى بالمجان.

وقال إن مستشفى طب المسنين، ومستشفى الأطفال الجديد تعالج المرضى بالمجان، ولدينا أنماط علاجية مختلفة.

وأوضح الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أنه يتم علاج المرضى بالمجان، أو يتم عمل قرار لهم على نفقة الدولة، ويمثل ثلث المرضى، والمشكلة الأكبر أن الخرجين بعد فترة ما يسافرون ويتركون الجامعة، المهم أن الذين يتخرجوا إذا سافر أن يعود إلى مصر حتى يستمر فى عمله إلى نهاية المسار فى بلده، للاستفادة من خبراته.

وقال أنه تم التعاون ،و الشراكة من أكبر مستشفى فى العالم ، وهى مستشفى جوش" GOSH"، ومستشفى الأطفال الجديد، وهناك بند اتفاقية تعاون لمدة 5 سنوات.موضحا أن مستشفى طب المسنين تم إنشائه بالتبرعات، حيث تم التبرع لها من أسرة الشهيد المهندس أحمد شوقى بمبلغ 45 مليون جنية، ومؤسسة مصر الخير.