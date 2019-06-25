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رئيس جامعة القناة: الإنتهاء من تجهيزات قسما الرمد والحقن المجهرى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:46 م
رئيس جامعة القناة: الإنتهاء من تجهيزات قسما الرمد والحقن المجهرى جانب من الجولة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، الإنتهاء من تجهيزات قسم الرمد والإستعداد لإفتتاح قسم الحقن المجهرى وتزويد أقسام المستشفى بتكييفات، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة لرفع كفاءة المستشفى الجامعى، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء، داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى ورافقه خلالها الدكتورعادل حسن مديرعام المستشفيات الجامعية، وذلك للوقوف على آخرالتجهيزات التى تمت بالأقسام المختلفة، حيث تم الإنتهاء من تجهيز الغرف الخاصة بقسم الرمد وأصبحت مؤهلة تماما لإستقبال المرضى.

وتفقد رئيس الجامعة، قسم الحضانات حيث قرر إمداد القسم بتكييفات أسبلت وذلك بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التكيف المركزى، كما تفقد قسم الأطفال والجراحة رجال وعظام وباطنه حريم وذلك للوقوف على احتياجات هذه الأقسام مقرراً تزويد كافة الأقسام بتكييفات .

وفى سياق آخر استقبل الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أعضاء مركز التميز في الزراعة والذى يضم خمس جامعات مصرية وهي "جامعة عين شمس ،القاهرة ،بنها ،أسيوط، قناه السويس " و أربع جامعات أمريكية "، وحضر اللقاء الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتور مجدى عثمان عميد كلية الزراعة والدكتورة نجلاء عبد الله ألمسئوله عن المشروع من الجانب المصرى.

وتم الاتفاق على البدء بمجال الاستزراع السمكي وتطوير مكتبة كلية الزراعة، ورافق الدكتور مجدى عثمان عميد كليه الزراعة أعضاء المركز فى جولة داخل معهد الإستزراع السمكي ومركز بحوث الأسماك التابع لكلية الزراعة.

 

 


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